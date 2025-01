O que é Vizion (VIZION)

The First Solana Dedicated Bubble Maps Easily visualize token distribution, dev activity, snipers & on-chain activity with our intuitive, Solana dedicated bubble maps, eliminating the hassle of deciphering complex block explorers like Solscan. Our mission is to appeal to the wider Solana on-chain trader community by offering suitable visualization tools to identify risks such as rug pulls, dev activity & holdings, snipers, and other security threats that might not be immediately apparent. By providing clear and insightful visualizations, we aim to enhance traders' ability to make informed decisions and safeguard their investments.

