O que é Vitra Studios (VITRA)

It is a company dedicated to the development of NFT games based on blockchain technology and games aimed at platforms related to PCs and mobile devices. It's the network's gas token with various uses: Game Currency; Lottery; Marketplace; Mining; Apps: V Video and V Music (copyright).

Recurso de Vitra Studios (VITRA) Whitepaper Site oficial