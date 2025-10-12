Tokenomics de Virtual Trade Agent (VTA)

Tokenomics de Virtual Trade Agent (VTA)

Descubra informações essenciais sobre Virtual Trade Agent (VTA), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 06:42:43 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Virtual Trade Agent (VTA)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Virtual Trade Agent (VTA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 6.65K
Fornecimento total:
$ 1.00M
Fornecimento circulante:
$ 950.18K
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 7.00K
Máximo histórico:
$ 0.056364
Mínimo histórico:
$ 0.00637739
Preço atual:
$ 0.00700327
Informação sobre Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

Site oficial:
https://virtualagent.trade/

Tokenomics de Virtual Trade Agent (VTA): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Virtual Trade Agent (VTA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens VTA que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens VTA podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do VTA, explore o preço em tempo real do token VTA!

Previsão de preço de VTA

Quer saber para onde o VTA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do VTA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

