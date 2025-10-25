Informações de preço de Victor (VICTOR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) +0.85% Variação de Preço (7d) -0.83% Variação de Preço (7d) -0.83%

O preço em tempo real de Victor (VICTOR) é --. Nas últimas 24 horas, VICTOR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VICTOR é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VICTOR variou 0.00% na última hora, +0.85% nas últimas 24 horas e -0.83% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Victor (VICTOR)

Capitalização de mercado $ 7.16K$ 7.16K $ 7.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.16K$ 7.16K $ 7.16K Fornecimento Circulante 999.49M 999.49M 999.49M Fornecimento total 999,489,664.444038 999,489,664.444038 999,489,664.444038

