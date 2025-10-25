Informações de preço de Vibing Cat Coin (VIBECOIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00210965$ 0.00210965 $ 0.00210965 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -2.09% Alteração de Preço (1D) +62.91% Variação de Preço (7d) +76.85% Variação de Preço (7d) +76.85%

O preço em tempo real de Vibing Cat Coin (VIBECOIN) é --. Nas últimas 24 horas, VIBECOIN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VIBECOIN é $ 0.00210965, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VIBECOIN variou -2.09% na última hora, +62.91% nas últimas 24 horas e +76.85% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Capitalização de mercado $ 551.37K$ 551.37K $ 551.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 551.37K$ 551.37K $ 551.37K Fornecimento Circulante 999.62M 999.62M 999.62M Fornecimento total 999,623,947.9857762 999,623,947.9857762 999,623,947.9857762

A capitalização de mercado atual de Vibing Cat Coin é $ 551.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VIBECOIN é 999.62M, com um fornecimento total de 999623947.9857762. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 551.37K.