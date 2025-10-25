Informações de preço de VERRA DNA (VDNA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.01760951$ 0.01760951 $ 0.01760951 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.87% Alteração de Preço (1D) +1.26% Variação de Preço (7d) +16.79% Variação de Preço (7d) +16.79%

O preço em tempo real de VERRA DNA (VDNA) é --. Nas últimas 24 horas, VDNA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VDNA é $ 0.01760951, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VDNA variou +0.87% na última hora, +1.26% nas últimas 24 horas e +16.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de VERRA DNA (VDNA)

Capitalização de mercado $ 272.44K$ 272.44K $ 272.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 272.44K$ 272.44K $ 272.44K Fornecimento Circulante 989.98M 989.98M 989.98M Fornecimento total 989,983,463.7596511 989,983,463.7596511 989,983,463.7596511

A capitalização de mercado atual de VERRA DNA é $ 272.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VDNA é 989.98M, com um fornecimento total de 989983463.7596511. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 272.44K.