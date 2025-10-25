Informações de preço de VERONICA by Virtuals (VERONICA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00109763 $ 0.00109763 $ 0.00109763 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00109763$ 0.00109763 $ 0.00109763 Máximo histórico $ 0.00233193$ 0.00233193 $ 0.00233193 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +2.73% Alteração de Preço (1D) +28.06% Variação de Preço (7d) +35.38% Variação de Preço (7d) +35.38%

O preço em tempo real de VERONICA by Virtuals (VERONICA) é $0.00108533. Nas últimas 24 horas, VERONICA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00109763, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VERONICA é $ 0.00233193, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VERONICA variou +2.73% na última hora, +28.06% nas últimas 24 horas e +35.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Capitalização de mercado $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de VERONICA by Virtuals é $ 1.09M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VERONICA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.09M.