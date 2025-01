O que é Veritise (VTS)

Veritise is bringing back trust across individuals, enterprises, and institutions through blockchain identity verification. From a real person or company to virtually any form of digital asset, all entities can be registered, verified, authorized, validated, and tracked immutably in our blockchain. Products, CV’s, objects, documents, news, opinions, reviews, information, IP, NFTs, artworks and much more: if it is veritised, you can trust it!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Veritise (VTS) Site oficial