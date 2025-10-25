Informações de preço de VEIL (VEIL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.510369$ 0.510369 $ 0.510369 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de VEIL (VEIL) é $0.00157567. Nas últimas 24 horas, VEIL foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VEIL é $ 0.510369, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VEIL variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de VEIL (VEIL)

Capitalização de mercado $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 274.81K$ 274.81K $ 274.81K Fornecimento Circulante 150.20M 150.20M 150.20M Fornecimento total 174,406,901.8941573 174,406,901.8941573 174,406,901.8941573

A capitalização de mercado atual de VEIL é $ 235.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VEIL é 150.20M, com um fornecimento total de 174406901.8941573. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 274.81K.