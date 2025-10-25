O que é Vault Finance (VFI)

What Is Vault Finance? Vault Finance is a next-generation DeFi 3.0 protocol focused on delivering sustainable, real-yield rewards through a unique Multi-Vault strategy backed by revenue-generating businesses. It was created to solve the recurring problems in decentralized finance—unsustainable APYs, weak tokenomics, poor leadership, and overreliance on hype. By combining protocol APY, real-world income streams, and a doxxed, experienced team, VaultFi offers users a transparent, community-driven ecosystem designed for long-term value and exposure to high-potential Web3 sectors. What Is Vault Finance? Vault Finance is a next-generation DeFi 3.0 protocol focused on delivering sustainable, real-yield rewards through a unique Multi-Vault strategy backed by revenue-generating businesses. It was created to solve the recurring problems in decentralized finance—unsustainable APYs, weak tokenomics, poor leadership, and overreliance on hype. By combining protocol APY, real-world income streams, and a doxxed, experienced team, VaultFi offers users a transparent, community-driven ecosystem designed for long-term value and exposure to high-potential Web3 sectors.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Vault Finance (VFI) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Vault Finance (em USD)

Quanto valerá Vault Finance (VFI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Vault Finance (VFI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Vault Finance.

Confira a previsão de preço de Vault Finance agora!

VFI para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Vault Finance (VFI)

Compreender a tokenomics de Vault Finance (VFI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token VFI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Vault Finance (VFI) Quanto vale hoje o Vault Finance (VFI)? O preço ao vivo de VFI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de VFI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de VFI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Vault Finance? A capitalização de mercado de VFI é $ 55.46K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de VFI? O fornecimento circulante de VFI é de 2.74B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VFI? VFI atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VFI? VFI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de VFI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VFI é -- USD . VFI vai subir ainda este ano? VFI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do VFI para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Vault Finance (VFI)