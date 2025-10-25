Informações de preço de Vanguard xStock (VTIX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 331.58 $ 331.58 $ 331.58 Mínimo 24h $ 334.54 $ 334.54 $ 334.54 Máximo 24h Mínimo 24h $ 331.58$ 331.58 $ 331.58 Máximo 24h $ 334.54$ 334.54 $ 334.54 Máximo histórico $ 334.54$ 334.54 $ 334.54 Menor preço $ 304.19$ 304.19 $ 304.19 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +0.73% Variação de Preço (7d) +2.00% Variação de Preço (7d) +2.00%

O preço em tempo real de Vanguard xStock (VTIX) é $334.02. Nas últimas 24 horas, VTIX foi negociado entre a mínima de $ 331.58 e a máxima de $ 334.54, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VTIX é $ 334.54, enquanto o mais baixo é $ 304.19.

Em termos de desempenho de curto prazo, VTIX variou -0.00% na última hora, +0.73% nas últimas 24 horas e +2.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Vanguard xStock (VTIX)

Capitalização de mercado $ 593.93K$ 593.93K $ 593.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.23M$ 8.23M $ 8.23M Fornecimento Circulante 1.78K 1.78K 1.78K Fornecimento total 24,635.50423708 24,635.50423708 24,635.50423708

A capitalização de mercado atual de Vanguard xStock é $ 593.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VTIX é 1.78K, com um fornecimento total de 24635.50423708. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.23M.