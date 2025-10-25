Informações de preço de ValleyDAO (GROW) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.373332 $ 0.373332 $ 0.373332 Mínimo 24h $ 0.392047 $ 0.392047 $ 0.392047 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.373332$ 0.373332 $ 0.373332 Máximo 24h $ 0.392047$ 0.392047 $ 0.392047 Máximo histórico $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Menor preço $ 0.152417$ 0.152417 $ 0.152417 Variação de Preço (1h) +0.08% Alteração de Preço (1D) -4.24% Variação de Preço (7d) -1.21% Variação de Preço (7d) -1.21%

O preço em tempo real de ValleyDAO (GROW) é $0.374354. Nas últimas 24 horas, GROW foi negociado entre a mínima de $ 0.373332 e a máxima de $ 0.392047, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GROW é $ 2.42, enquanto o mais baixo é $ 0.152417.

Em termos de desempenho de curto prazo, GROW variou +0.08% na última hora, -4.24% nas últimas 24 horas e -1.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ValleyDAO (GROW)

Capitalização de mercado $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.25M$ 11.25M $ 11.25M Fornecimento Circulante 11.06M 11.06M 11.06M Fornecimento total 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

A capitalização de mercado atual de ValleyDAO é $ 4.14M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GROW é 11.06M, com um fornecimento total de 30050000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.25M.