Informações de preço de Valentine Michael Smith (VALENTINE) (USD)

O preço em tempo real de Valentine Michael Smith (VALENTINE) é --. Nas últimas 24 horas, VALENTINE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VALENTINE é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VALENTINE variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +2.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Valentine Michael Smith (VALENTINE)

A capitalização de mercado atual de Valentine Michael Smith é $ 19.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VALENTINE é 921.88M, com um fornecimento total de 921875725.7284052. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.22K.