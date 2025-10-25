O que é Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens. Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Valencia CF Fan Token (VCF) Quanto vale hoje o Valencia CF Fan Token (VCF)? O preço ao vivo de VCF em USD é 0.108471 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de VCF para USD? $ 0.108471 . Confira o O preço atual de VCF para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Valencia CF Fan Token? A capitalização de mercado de VCF é $ 715.83K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de VCF? O fornecimento circulante de VCF é de 6.60M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VCF? VCF atingiu um preço máximo histórico de 4.95 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VCF? VCF atingiu um preço minímo histórico de 0.099395 USD . Qual é o volume de negociação de VCF? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VCF é -- USD . VCF vai subir ainda este ano? VCF pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do VCF para uma análise mais detalhada.

