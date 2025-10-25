Informações de preço de UselessAni (USELESSANI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +2.94% Variação de Preço (7d) +10.65% Variação de Preço (7d) +10.65%

O preço em tempo real de UselessAni (USELESSANI) é --. Nas últimas 24 horas, USELESSANI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USELESSANI é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, USELESSANI variou -- na última hora, +2.94% nas últimas 24 horas e +10.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de UselessAni (USELESSANI)

Capitalização de mercado $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Fornecimento Circulante 998.89M 998.89M 998.89M Fornecimento total 998,893,772.648295 998,893,772.648295 998,893,772.648295

A capitalização de mercado atual de UselessAni é $ 6.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USELESSANI é 998.89M, com um fornecimento total de 998893772.648295. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.87K.