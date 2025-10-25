Informações de preço de USD CoinVertible (USDCV) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.998933 $ 0.998933 $ 0.998933 Mínimo 24h $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.998933$ 0.998933 $ 0.998933 Máximo 24h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Máximo histórico $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Menor preço $ 0.978779$ 0.978779 $ 0.978779 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) -0.03% Variação de Preço (7d) -0.03% Variação de Preço (7d) -0.03%

O preço em tempo real de USD CoinVertible (USDCV) é $0.999804. Nas últimas 24 horas, USDCV foi negociado entre a mínima de $ 0.998933 e a máxima de $ 1.0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDCV é $ 1.13, enquanto o mais baixo é $ 0.978779.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDCV variou -0.01% na última hora, -0.03% nas últimas 24 horas e -0.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de USD CoinVertible (USDCV)

Capitalização de mercado $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Fornecimento Circulante 8.90M 8.90M 8.90M Fornecimento total 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

A capitalização de mercado atual de USD CoinVertible é $ 8.90M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDCV é 8.90M, com um fornecimento total de 8900300.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.90M.