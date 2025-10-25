Informações de preço de US Nerite Dollar (USND) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.979673 Máximo 24h $ 1.001 Máximo histórico $ 1.61 Menor preço $ 0.938246 Variação de Preço (1h) +0.16% Alteração de Preço (1D) -0.07% Variação de Preço (7d) -0.28%

O preço em tempo real de US Nerite Dollar (USND) é $0.994361. Nas últimas 24 horas, USND foi negociado entre a mínima de $ 0.979673 e a máxima de $ 1.001, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USND é $ 1.61, enquanto o mais baixo é $ 0.938246.

Em termos de desempenho de curto prazo, USND variou +0.16% na última hora, -0.07% nas últimas 24 horas e -0.28% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de US Nerite Dollar (USND)

Capitalização de mercado $ 2.41M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.41M Fornecimento Circulante 2.43M Fornecimento total 2,427,382.900789738

A capitalização de mercado atual de US Nerite Dollar é $ 2.41M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USND é 2.43M, com um fornecimento total de 2427382.900789738. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.41M.