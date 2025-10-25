Informações de preço de Upheaval Finance (UPHL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01063158 $ 0.01063158 $ 0.01063158 Mínimo 24h $ 0.01154 $ 0.01154 $ 0.01154 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01063158$ 0.01063158 $ 0.01063158 Máximo 24h $ 0.01154$ 0.01154 $ 0.01154 Máximo histórico $ 0.04077558$ 0.04077558 $ 0.04077558 Menor preço $ 0.00994095$ 0.00994095 $ 0.00994095 Variação de Preço (1h) +0.81% Alteração de Preço (1D) -4.46% Variação de Preço (7d) -14.44% Variação de Preço (7d) -14.44%

O preço em tempo real de Upheaval Finance (UPHL) é $0.01073485. Nas últimas 24 horas, UPHL foi negociado entre a mínima de $ 0.01063158 e a máxima de $ 0.01154, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UPHL é $ 0.04077558, enquanto o mais baixo é $ 0.00994095.

Em termos de desempenho de curto prazo, UPHL variou +0.81% na última hora, -4.46% nas últimas 24 horas e -14.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Upheaval Finance (UPHL)

Capitalização de mercado $ 623.61K$ 623.61K $ 623.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.87M$ 9.87M $ 9.87M Fornecimento Circulante 58.08M 58.08M 58.08M Fornecimento total 919,555,480.0952338 919,555,480.0952338 919,555,480.0952338

A capitalização de mercado atual de Upheaval Finance é $ 623.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UPHL é 58.08M, com um fornecimento total de 919555480.0952338. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.87M.