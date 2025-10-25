Informações de preço de UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +2.93% Variação de Preço (7d) +1.14% Variação de Preço (7d) +1.14%

O preço em tempo real de UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) é --. Nas últimas 24 horas, UPRIGHT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UPRIGHT é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, UPRIGHT variou -- na última hora, +2.93% nas últimas 24 horas e +1.14% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT)

Capitalização de mercado $ 11.87K$ 11.87K $ 11.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.87K$ 11.87K $ 11.87K Fornecimento Circulante 999.44M 999.44M 999.44M Fornecimento total 999,439,431.476727 999,439,431.476727 999,439,431.476727

A capitalização de mercado atual de UP AND TO THE RIGHT é $ 11.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UPRIGHT é 999.44M, com um fornecimento total de 999439431.476727. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.87K.