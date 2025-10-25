O preço ao vivo de Unstable States Dollar hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de USD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de USD facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Unstable States Dollar hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de USD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de USD facilmente na MEXC agora.

--
----
-17.10%1D
Última atualização da página: 2025-10-25 18:22:20 (UTC+8)

Informações de preço de Unstable States Dollar (USD) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019021
$ 0.0019021$ 0.0019021

$ 0
$ 0$ 0

-2.41%

-17.13%

-5.21%

-5.21%

O preço em tempo real de Unstable States Dollar (USD) é --. Nas últimas 24 horas, USD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USD é $ 0.0019021, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, USD variou -2.41% na última hora, -17.13% nas últimas 24 horas e -5.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Unstable States Dollar (USD)

$ 34.62K
$ 34.62K$ 34.62K

--
----

$ 34.62K
$ 34.62K$ 34.62K

999.70M
999.70M 999.70M

999,704,070.541339
999,704,070.541339 999,704,070.541339

A capitalização de mercado atual de Unstable States Dollar é $ 34.62K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USD é 999.70M, com um fornecimento total de 999704070.541339. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.62K.

Histórico de preços de Unstable States Dollar (USD) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Unstable States Dollar em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Unstable States Dollar em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Unstable States Dollar em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Unstable States Dollar em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-17.13%
30 dias$ 0-71.83%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

Recurso de Unstable States Dollar (USD)

Site oficial

Previsão de preço do Unstable States Dollar (em USD)

Quanto valerá Unstable States Dollar (USD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Unstable States Dollar (USD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Unstable States Dollar.

Confira a previsão de preço de Unstable States Dollar agora!

USD para moedas locais

Tokenomics de Unstable States Dollar (USD)

Compreender a tokenomics de Unstable States Dollar (USD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token USD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Unstable States Dollar (USD)

Quanto vale hoje o Unstable States Dollar (USD)?
O preço ao vivo de USD em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de USD para USD?
O preço atual de USD para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Unstable States Dollar?
A capitalização de mercado de USD é $ 34.62K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de USD?
O fornecimento circulante de USD é de 999.70M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de USD?
USD atingiu um preço máximo histórico de 0.0019021 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de USD?
USD atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de USD?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para USD é -- USD.
USD vai subir ainda este ano?
USD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do USD para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 18:22:20 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Unstable States Dollar (USD)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

