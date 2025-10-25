O que é Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility. It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder. The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto. Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design. $USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility. It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder. The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto. Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Unstable States Dollar (USD) Site oficial

Previsão de preço do Unstable States Dollar (em USD)

Quanto valerá Unstable States Dollar (USD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Unstable States Dollar (USD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Unstable States Dollar.

Confira a previsão de preço de Unstable States Dollar agora!

USD para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Unstable States Dollar (USD)

Compreender a tokenomics de Unstable States Dollar (USD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token USD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Unstable States Dollar (USD) Quanto vale hoje o Unstable States Dollar (USD)? O preço ao vivo de USD em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de USD para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de USD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Unstable States Dollar? A capitalização de mercado de USD é $ 34.62K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de USD? O fornecimento circulante de USD é de 999.70M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de USD? USD atingiu um preço máximo histórico de 0.0019021 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de USD? USD atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de USD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para USD é -- USD . USD vai subir ainda este ano? USD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do USD para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Unstable States Dollar (USD)