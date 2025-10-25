O que é Unstable Cult (USC)

This project is a new memecoin movement on the Ethereum network that embraces the spirit of instability and unpredictability. It is designed to be more than just a coin — it’s a community-driven cult where memes, chaos, and creativity collide. The token serves as a playful experiment in culture, finance, and collective imagination, showing how humor and unpredictability can bring people together on-chain. This project is a new memecoin movement on the Ethereum network that embraces the spirit of instability and unpredictability. It is designed to be more than just a coin — it’s a community-driven cult where memes, chaos, and creativity collide. The token serves as a playful experiment in culture, finance, and collective imagination, showing how humor and unpredictability can bring people together on-chain.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Unstable Cult (USC) Site oficial

Previsão de preço do Unstable Cult (em USD)

Quanto valerá Unstable Cult (USC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Unstable Cult (USC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Unstable Cult.

Confira a previsão de preço de Unstable Cult agora!

USC para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Unstable Cult (USC)

Compreender a tokenomics de Unstable Cult (USC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token USC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Unstable Cult (USC) Quanto vale hoje o Unstable Cult (USC)? O preço ao vivo de USC em USD é 0.00229806 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de USC para USD? $ 0.00229806 . Confira o O preço atual de USC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Unstable Cult? A capitalização de mercado de USC é $ 2.30M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de USC? O fornecimento circulante de USC é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de USC? USC atingiu um preço máximo histórico de 0.01506928 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de USC? USC atingiu um preço minímo histórico de 0.00229806 USD . Qual é o volume de negociação de USC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para USC é -- USD . USC vai subir ainda este ano? USC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do USC para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Unstable Cult (USC)