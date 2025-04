O que é Universal Blockchain (USBT)

USBT is a next-generation trading platform that combines cutting-edge AI technology with a user-friendly interface to offer advanced investment trading solutions. The platform is designed to cater to both novice and experienced traders by providing tools like AI trading assistants, DeFi integration, and a Social-Fi marketplace. USBT aims to simplify and enhance the trading experience through smart trading strategies and a community-driven environment.

