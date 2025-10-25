Informações de preço de UnitedHealth xStock (UNHX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 360.77 $ 360.77 $ 360.77 Mínimo 24h $ 365.68 $ 365.68 $ 365.68 Máximo 24h Mínimo 24h $ 360.77$ 360.77 $ 360.77 Máximo 24h $ 365.68$ 365.68 $ 365.68 Máximo histórico $ 375.93$ 375.93 $ 375.93 Menor preço $ 234.96$ 234.96 $ 234.96 Variação de Preço (1h) +0.16% Alteração de Preço (1D) +0.76% Variação de Preço (7d) +2.34% Variação de Preço (7d) +2.34%

O preço em tempo real de UnitedHealth xStock (UNHX) é $363.53. Nas últimas 24 horas, UNHX foi negociado entre a mínima de $ 360.77 e a máxima de $ 365.68, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UNHX é $ 375.93, enquanto o mais baixo é $ 234.96.

Em termos de desempenho de curto prazo, UNHX variou +0.16% na última hora, +0.76% nas últimas 24 horas e +2.34% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de UnitedHealth xStock (UNHX)

Capitalização de mercado $ 578.13K$ 578.13K $ 578.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.99M$ 8.99M $ 8.99M Fornecimento Circulante 1.59K 1.59K 1.59K Fornecimento total 24,729.184392364 24,729.184392364 24,729.184392364

A capitalização de mercado atual de UnitedHealth xStock é $ 578.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UNHX é 1.59K, com um fornecimento total de 24729.184392364. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.99M.