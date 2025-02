O que é United Base Postal (UBPS)

United Base Postal is the fun-filled memecoin of Base Chain, crafted to deliver laughs and good vibes across Base Network. As the official meme courier, we specialize in circulating digital 'meme packages' and initiating 'moon missions,' keeping the community engaged and entertained all day, every day.

Recurso de United Base Postal (UBPS) Site oficial