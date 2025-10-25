Informações de preço de Unit Fartcoin (UFART) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.362329 $ 0.362329 $ 0.362329 Mínimo 24h $ 0.384134 $ 0.384134 $ 0.384134 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.362329$ 0.362329 $ 0.362329 Máximo 24h $ 0.384134$ 0.384134 $ 0.384134 Máximo histórico $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Menor preço $ 0.324925$ 0.324925 $ 0.324925 Variação de Preço (1h) -0.07% Alteração de Preço (1D) +0.96% Variação de Preço (7d) +3.90% Variação de Preço (7d) +3.90%

O preço em tempo real de Unit Fartcoin (UFART) é $0.378026. Nas últimas 24 horas, UFART foi negociado entre a mínima de $ 0.362329 e a máxima de $ 0.384134, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UFART é $ 1.69, enquanto o mais baixo é $ 0.324925.

Em termos de desempenho de curto prazo, UFART variou -0.07% na última hora, +0.96% nas últimas 24 horas e +3.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Unit Fartcoin (UFART)

Capitalização de mercado $ 30.39M$ 30.39M $ 30.39M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 379.45M$ 379.45M $ 379.45M Fornecimento Circulante 80.10M 80.10M 80.10M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Unit Fartcoin é $ 30.39M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UFART é 80.10M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 379.45M.