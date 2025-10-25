Informações de preço de UniLend Finance (UFT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00306761 $ 0.00306761 $ 0.00306761 Mínimo 24h $ 0.00382121 $ 0.00382121 $ 0.00382121 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00306761$ 0.00306761 $ 0.00306761 Máximo 24h $ 0.00382121$ 0.00382121 $ 0.00382121 Máximo histórico $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 Menor preço $ 0.0028792$ 0.0028792 $ 0.0028792 Variação de Preço (1h) +1.03% Alteração de Preço (1D) +21.72% Variação de Preço (7d) +1.04% Variação de Preço (7d) +1.04%

O preço em tempo real de UniLend Finance (UFT) é $0.00373389. Nas últimas 24 horas, UFT foi negociado entre a mínima de $ 0.00306761 e a máxima de $ 0.00382121, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UFT é $ 4.47, enquanto o mais baixo é $ 0.0028792.

Em termos de desempenho de curto prazo, UFT variou +1.03% na última hora, +21.72% nas últimas 24 horas e +1.04% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de UniLend Finance (UFT)

Capitalização de mercado $ 373.39K$ 373.39K $ 373.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 373.39K$ 373.39K $ 373.39K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de UniLend Finance é $ 373.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UFT é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 373.39K.