Informações de preço de Unicorn Meat (W🍖) (USD)

Mínimo 24h $ 0.00988961 Máximo 24h $ 0.01018781 Máximo histórico $ 0.01772418 Menor preço $ 0.00259296 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.42% Variação de Preço (7d) -6.35%

O preço em tempo real de Unicorn Meat (W🍖) é $0.01003774. Nas últimas 24 horas, W🍖 foi negociado entre a mínima de $ 0.00988961 e a máxima de $ 0.01018781, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de W🍖 é $ 0.01772418, enquanto o mais baixo é $ 0.00259296.

Em termos de desempenho de curto prazo, W🍖 variou -- na última hora, -0.42% nas últimas 24 horas e -6.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Unicorn Meat (W🍖)

Capitalização de mercado $ 1.00M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.00M Fornecimento Circulante 99.99M Fornecimento total 99,990,775.43

A capitalização de mercado atual de Unicorn Meat é $ 1.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de W🍖 é 99.99M, com um fornecimento total de 99990775.43. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.00M.