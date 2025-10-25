Informações de preço de Unbagging The Ocean (UNBAGGED) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.03% Alteração de Preço (1D) -28.20% Variação de Preço (7d) -27.43% Variação de Preço (7d) -27.43%

O preço em tempo real de Unbagging The Ocean (UNBAGGED) é --. Nas últimas 24 horas, UNBAGGED foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UNBAGGED é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, UNBAGGED variou -1.03% na última hora, -28.20% nas últimas 24 horas e -27.43% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Capitalização de mercado $ 19.24K$ 19.24K $ 19.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.24K$ 19.24K $ 19.24K Fornecimento Circulante 999.00M 999.00M 999.00M Fornecimento total 998,998,981.325673 998,998,981.325673 998,998,981.325673

A capitalização de mercado atual de Unbagging The Ocean é $ 19.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UNBAGGED é 999.00M, com um fornecimento total de 998998981.325673. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.24K.