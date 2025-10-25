O que é UltraXRP (ULTRAXRP)

UltraXRP is a decentralized, auto-yielding token pegged 1:1 with XRP, designed to deliver passive, frictionless rewards through a self-reflecting mechanism. It operates within the UltraBlue ecosystem, which leverages automated liquidity, arbitrage, and conversion fees to generate sustainable yield. The token is backed by XRP and stores the underlying asset within its smart contract, allowing holders to benefit from price exposure to XRP while earning rewards without staking or custody requirements. UltraXRP functions as both a reward-bearing asset and a component of broader cross-token liquidity pools in the RocketFi ecosystem. UltraXRP is a decentralized, auto-yielding token pegged 1:1 with XRP, designed to deliver passive, frictionless rewards through a self-reflecting mechanism. It operates within the UltraBlue ecosystem, which leverages automated liquidity, arbitrage, and conversion fees to generate sustainable yield. The token is backed by XRP and stores the underlying asset within its smart contract, allowing holders to benefit from price exposure to XRP while earning rewards without staking or custody requirements. UltraXRP functions as both a reward-bearing asset and a component of broader cross-token liquidity pools in the RocketFi ecosystem.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de UltraXRP (ULTRAXRP) Site oficial

Previsão de preço do UltraXRP (em USD)

Quanto valerá UltraXRP (ULTRAXRP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em UltraXRP (ULTRAXRP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para UltraXRP.

Confira a previsão de preço de UltraXRP agora!

ULTRAXRP para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de UltraXRP (ULTRAXRP)

Compreender a tokenomics de UltraXRP (ULTRAXRP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ULTRAXRP agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre UltraXRP (ULTRAXRP) Quanto vale hoje o UltraXRP (ULTRAXRP)? O preço ao vivo de ULTRAXRP em USD é 2.46 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ULTRAXRP para USD? $ 2.46 . Confira o O preço atual de ULTRAXRP para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de UltraXRP? A capitalização de mercado de ULTRAXRP é $ 41.81K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ULTRAXRP? O fornecimento circulante de ULTRAXRP é de 17.01K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ULTRAXRP? ULTRAXRP atingiu um preço máximo histórico de 3.61 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ULTRAXRP? ULTRAXRP atingiu um preço minímo histórico de 2.09 USD . Qual é o volume de negociação de ULTRAXRP? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ULTRAXRP é -- USD . ULTRAXRP vai subir ainda este ano? ULTRAXRP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ULTRAXRP para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o UltraXRP (ULTRAXRP)