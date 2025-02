O que é UK Real Estate (UKRE)

Tangible Baskets are permissionless, rebasing ERC-20 tokens—100% backed by tokenized, yield-generating real estate—that distributed yield back to token holders via daily rebase. Baskets price is soft-pegged to the TPV (true property value) of the assets in the pool and will fluctuate based on market demand and the activity of arbitrageurs. With Baskets, anyone, anywhere, at any budget can invest in income-producing real estate with just a few clicks.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de UK Real Estate (UKRE) Whitepaper Site oficial