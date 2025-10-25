Informações de preço de UFO Gaming (UFO) (USD)

O preço em tempo real de UFO Gaming (UFO) é --. Nas últimas 24 horas, UFO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UFO é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, UFO variou +1.55% na última hora, +10.55% nas últimas 24 horas e +1.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de UFO Gaming (UFO)

Capitalização de mercado $ 1.76M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.76M Fornecimento Circulante 25.76T Fornecimento total 25,757,575,757,575.0

A capitalização de mercado atual de UFO Gaming é $ 1.76M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UFO é 25.76T, com um fornecimento total de 25757575757575.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.76M.