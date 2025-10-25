O que é Tycoon by Shareland (TYCOON)

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Tycoon by Shareland (TYCOON) Quanto vale hoje o Tycoon by Shareland (TYCOON)? O preço ao vivo de TYCOON em USD é 0.00250526 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TYCOON para USD? $ 0.00250526 . Confira o O preço atual de TYCOON para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Tycoon by Shareland? A capitalização de mercado de TYCOON é $ 381.49K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TYCOON? O fornecimento circulante de TYCOON é de 150.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TYCOON? TYCOON atingiu um preço máximo histórico de 0.00294868 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TYCOON? TYCOON atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de TYCOON? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TYCOON é -- USD . TYCOON vai subir ainda este ano? TYCOON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TYCOON para uma análise mais detalhada.

