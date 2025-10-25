Informações de preço de TUTUT COIN (TUTC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0
Mínimo 24h $ 0
Máximo 24h $ 0
Máximo histórico $ 0
Menor preço $ 0
Variação de Preço (1h) +0.30%
Alteração de Preço (1D) +0.75%
Variação de Preço (7d) +0.62%

O preço em tempo real de TUTUT COIN (TUTC) é --. Nas últimas 24 horas, TUTC foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TUTC é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TUTC variou +0.30% na última hora, +0.75% nas últimas 24 horas e +0.62% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TUTUT COIN (TUTC)

Informações de mercado de TUTUT COIN (TUTC)

Capitalização de mercado $ 237.22K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 237.22K
Fornecimento Circulante 999.98M
Fornecimento total 999,980,288.876107

A capitalização de mercado atual de TUTUT COIN é $ 237.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TUTC é 999.98M, com um fornecimento total de 999980288.876107. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 237.22K.