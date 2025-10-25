Informações de preço de TurboUSD Unstablecoin (₸USD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.56% Alteração de Preço (1D) -0.52% Variação de Preço (7d) +14.34% Variação de Preço (7d) +14.34%

O preço em tempo real de TurboUSD Unstablecoin (₸USD) é --. Nas últimas 24 horas, ₸USD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ₸USD é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ₸USD variou +0.56% na última hora, -0.52% nas últimas 24 horas e +14.34% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Capitalização de mercado $ 488.43K$ 488.43K $ 488.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 631.88K$ 631.88K $ 631.88K Fornecimento Circulante 77.30B 77.30B 77.30B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TurboUSD Unstablecoin é $ 488.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ₸USD é 77.30B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 631.88K.