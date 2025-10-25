O preço ao vivo de TurboUSD Unstablecoin hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ₸USD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ₸USD facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de TurboUSD Unstablecoin hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ₸USD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ₸USD facilmente na MEXC agora.

Mais sobre ₸USD

Informações sobre preços de ₸USD

Site oficial do ₸USD

Tokenomics de ₸USD

Previsão de preço de ₸USD

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de TurboUSD Unstablecoin

Preço de TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 ₸USD para USD

--
----
-0.50%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de TurboUSD Unstablecoin (₸USD)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:03:43 (UTC+8)

Informações de preço de TurboUSD Unstablecoin (₸USD) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-0.52%

+14.34%

+14.34%

O preço em tempo real de TurboUSD Unstablecoin (₸USD) é --. Nas últimas 24 horas, ₸USD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ₸USD é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ₸USD variou +0.56% na última hora, -0.52% nas últimas 24 horas e +14.34% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

$ 488.43K
$ 488.43K$ 488.43K

--
----

$ 631.88K
$ 631.88K$ 631.88K

77.30B
77.30B 77.30B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TurboUSD Unstablecoin é $ 488.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ₸USD é 77.30B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 631.88K.

Histórico de preços de TurboUSD Unstablecoin (₸USD) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de TurboUSD Unstablecoin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de TurboUSD Unstablecoin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de TurboUSD Unstablecoin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de TurboUSD Unstablecoin em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.52%
30 dias$ 0-5.49%
60 dias$ 0-14.65%
90 dias$ 0--

O que é TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Site oficial

Previsão de preço do TurboUSD Unstablecoin (em USD)

Quanto valerá TurboUSD Unstablecoin (₸USD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em TurboUSD Unstablecoin (₸USD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para TurboUSD Unstablecoin.

Confira a previsão de preço de TurboUSD Unstablecoin agora!

₸USD para moedas locais

Tokenomics de TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Compreender a tokenomics de TurboUSD Unstablecoin (₸USD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ₸USD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Quanto vale hoje o TurboUSD Unstablecoin (₸USD)?
O preço ao vivo de ₸USD em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ₸USD para USD?
O preço atual de ₸USD para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de TurboUSD Unstablecoin?
A capitalização de mercado de ₸USD é $ 488.43K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ₸USD?
O fornecimento circulante de ₸USD é de 77.30B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ₸USD?
₸USD atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ₸USD?
₸USD atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de ₸USD?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ₸USD é -- USD.
₸USD vai subir ainda este ano?
₸USD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ₸USD para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 17:03:43 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,712.19
$111,712.19$111,712.19

+1.51%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,950.51
$3,950.51$3,950.51

+1.58%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.06790
$0.06790$0.06790

+87.56%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.66
$194.66$194.66

+2.75%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$10.7457
$10.7457$10.7457

-44.79%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,950.51
$3,950.51$3,950.51

+1.58%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,712.19
$111,712.19$111,712.19

+1.51%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.66
$194.66$194.66

+2.75%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5426
$2.5426$2.5426

+2.53%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19857
$0.19857$0.19857

+1.87%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000000
$0.000000000000000$0.000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.007500
$0.007500$0.007500

+900.00%

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.2001
$1.2001$1.2001

+4,700.40%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.2001
$1.2001$1.2001

+4,700.40%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005706
$0.0005706$0.0005706

+691.40%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000001883
$0.0000000000000000001883$0.0000000000000000001883

+748.19%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3715
$0.3715$0.3715

+271.50%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2679
$0.2679$0.2679

+167.90%