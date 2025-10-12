Tokenomics de Trumpius Maximus (TRUMPIUS)
Informação sobre Trumpius Maximus (TRUMPIUS)
ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!
Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did
Tokenomics de Trumpius Maximus (TRUMPIUS): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Trumpius Maximus (TRUMPIUS) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens TRUMPIUS que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens TRUMPIUS podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do TRUMPIUS, explore o preço em tempo real do token TRUMPIUS!
