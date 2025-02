O que é TrumpCoin (DTC)

What is TrumpCoin(DTC)? TrumpCoin (DTC) launched in 11/5/2023 by a team based in United Kingdom and it is a meme cryptocurrency project that is rewarding its holders. TrumpCoin (DTC) is also a community made and owned project with 5% USDT rewards for all holders. The team of TrumpCoin is committed to building a strong and supportive community that shares the vision of making meme coins great again. They are dedicated to transparency and fairness, and always looking for ways to improve and innovate.

