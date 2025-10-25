O que é TruFin Staked INJ (TRUINJ)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral. TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre TruFin Staked INJ (TRUINJ) Quanto vale hoje o TruFin Staked INJ (TRUINJ)? O preço ao vivo de TRUINJ em USD é 8.33 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TRUINJ para USD? $ 8.33 . Confira o O preço atual de TRUINJ para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de TruFin Staked INJ? A capitalização de mercado de TRUINJ é $ 11.58M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TRUINJ? O fornecimento circulante de TRUINJ é de 1.39M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TRUINJ? TRUINJ atingiu um preço máximo histórico de 16.29 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TRUINJ? TRUINJ atingiu um preço minímo histórico de 4.75 USD . Qual é o volume de negociação de TRUINJ? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TRUINJ é -- USD . TRUINJ vai subir ainda este ano? TRUINJ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TRUINJ para uma análise mais detalhada.

