Informações de preço de True Base Army (TBA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.0023274$ 0.0023274 $ 0.0023274 Menor preço $ 0.00120571$ 0.00120571 $ 0.00120571 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de True Base Army (TBA) é $0.00161003. Nas últimas 24 horas, TBA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TBA é $ 0.0023274, enquanto o mais baixo é $ 0.00120571.

Em termos de desempenho de curto prazo, TBA variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de True Base Army (TBA)

Capitalização de mercado $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de True Base Army é $ 1.61M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TBA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.61M.