Informações de preço de TROLLGE (TROLLGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001289 $ 0.00001289 $ 0.00001289 Mínimo 24h $ 0.00001352 $ 0.00001352 $ 0.00001352 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00001289$ 0.00001289 $ 0.00001289 Máximo 24h $ 0.00001352$ 0.00001352 $ 0.00001352 Máximo histórico $ 0.00401639$ 0.00401639 $ 0.00401639 Menor preço $ 0.00001181$ 0.00001181 $ 0.00001181 Variação de Preço (1h) -0.59% Alteração de Preço (1D) -2.90% Variação de Preço (7d) -0.03% Variação de Preço (7d) -0.03%

O preço em tempo real de TROLLGE (TROLLGE) é $0.00001307. Nas últimas 24 horas, TROLLGE foi negociado entre a mínima de $ 0.00001289 e a máxima de $ 0.00001352, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TROLLGE é $ 0.00401639, enquanto o mais baixo é $ 0.00001181.

Em termos de desempenho de curto prazo, TROLLGE variou -0.59% na última hora, -2.90% nas últimas 24 horas e -0.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TROLLGE (TROLLGE)

Capitalização de mercado $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K Fornecimento Circulante 999.60M 999.60M 999.60M Fornecimento total 999,604,585.144012 999,604,585.144012 999,604,585.144012

A capitalização de mercado atual de TROLLGE é $ 13.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TROLLGE é 999.60M, com um fornecimento total de 999604585.144012. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.07K.