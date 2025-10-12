Tokenomics de TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Tokenomics de TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Descubra informações essenciais sobre TriviAgent by Virtuals (TRIVI), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 05:25:57 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de TriviAgent by Virtuals (TRIVI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado: $ 139.01K
$ 139.01K
$ 139.01K$ 139.01K
Fornecimento total: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Fornecimento circulante: $ 507.21M
$ 507.21M
$ 507.21M$ 507.21M
FDV (Avaliação totalmente diluída): $ 274.07K
$ 274.07K
$ 274.07K$ 274.07K
Máximo histórico:
$ 0.00483987
$ 0.00483987$ 0.00483987
Mínimo histórico: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Preço atual:
$ 0.00027575
$ 0.00027575$ 0.00027575

Informação sobre TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar
Site oficial:
https://triviagent.ai/
Whitepaper:
https://triviagent.gitbook.io/triviagent.ai

Tokenomics de TriviAgent by Virtuals (TRIVI): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de TriviAgent by Virtuals (TRIVI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens TRIVI que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens TRIVI podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do TRIVI, explore o preço em tempo real do token TRIVI!

Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

