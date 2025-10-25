Informações de preço de TriviAgent by Virtuals (TRIVI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00483987$ 0.00483987 $ 0.00483987 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +9.27% Alteração de Preço (1D) +28.11% Variação de Preço (7d) +71.13% Variação de Preço (7d) +71.13%

O preço em tempo real de TriviAgent by Virtuals (TRIVI) é --. Nas últimas 24 horas, TRIVI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRIVI é $ 0.00483987, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRIVI variou +9.27% na última hora, +28.11% nas últimas 24 horas e +71.13% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Capitalização de mercado $ 245.61K$ 245.61K $ 245.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 484.23K$ 484.23K $ 484.23K Fornecimento Circulante 507.21M 507.21M 507.21M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TriviAgent by Virtuals é $ 245.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRIVI é 507.21M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 484.23K.