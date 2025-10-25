O preço ao vivo de trillions Strategy hoje é 0.00001081 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TSTR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TSTR facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de trillions Strategy hoje é 0.00001081 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TSTR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TSTR facilmente na MEXC agora.

Mais sobre TSTR

Informações sobre preços de TSTR

Site oficial do TSTR

Tokenomics de TSTR

Previsão de preço de TSTR

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de trillions Strategy

Preço de trillions Strategy (TSTR)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 TSTR para USD

--
----
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de trillions Strategy (TSTR)
Última atualização da página: 2025-10-25 18:20:18 (UTC+8)

Informações de preço de trillions Strategy (TSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0001306
$ 0.0001306$ 0.0001306

$ 0.00000603
$ 0.00000603$ 0.00000603

--

--

0.00%

0.00%

O preço em tempo real de trillions Strategy (TSTR) é $0.00001081. Nas últimas 24 horas, TSTR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TSTR é $ 0.0001306, enquanto o mais baixo é $ 0.00000603.

Em termos de desempenho de curto prazo, TSTR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de trillions Strategy (TSTR)

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

--
----

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de trillions Strategy é $ 10.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TSTR é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.81K.

Histórico de preços de trillions Strategy (TSTR) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de trillions Strategy em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de trillions Strategy em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de trillions Strategy em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de trillions Strategy em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é trillions Strategy (TSTR)

PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works:

  • Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury
  • Convert treasury into automatic positions on potential tokens
  • Each position has a take profit threshold of +15%. Anyone can close the position and receive a reward
  • All closed position value will be allocated to Buyback and Burn of protocol tokens Investment strategy: Focus on deep liquidity and promised tokens with a high chance of benefiting. On-chain Transparency: Treasury, positions, and P&L are shown in real time DAO Control: The community proposes and votes on new potential tokens in Plasma Network that fit the protocol strategy

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de trillions Strategy (TSTR)

Site oficial

Previsão de preço do trillions Strategy (em USD)

Quanto valerá trillions Strategy (TSTR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em trillions Strategy (TSTR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para trillions Strategy.

Confira a previsão de preço de trillions Strategy agora!

TSTR para moedas locais

Tokenomics de trillions Strategy (TSTR)

Compreender a tokenomics de trillions Strategy (TSTR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TSTR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre trillions Strategy (TSTR)

Quanto vale hoje o trillions Strategy (TSTR)?
O preço ao vivo de TSTR em USD é 0.00001081 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TSTR para USD?
O preço atual de TSTR para USD é $ 0.00001081. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de trillions Strategy?
A capitalização de mercado de TSTR é $ 10.81K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TSTR?
O fornecimento circulante de TSTR é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TSTR?
TSTR atingiu um preço máximo histórico de 0.0001306 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TSTR?
TSTR atingiu um preço minímo histórico de 0.00000603 USD.
Qual é o volume de negociação de TSTR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TSTR é -- USD.
TSTR vai subir ainda este ano?
TSTR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TSTR para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 18:20:18 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o trillions Strategy (TSTR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,516.03
$111,516.03$111,516.03

+1.33%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,937.83
$3,937.83$3,937.83

+1.25%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.07170
$0.07170$0.07170

+98.06%

Logo de Solana

Solana

SOL

$191.97
$191.97$191.97

+1.33%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.2069
$9.2069$9.2069

-52.70%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,937.83
$3,937.83$3,937.83

+1.25%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,516.03
$111,516.03$111,516.03

+1.33%

Logo de Solana

Solana

SOL

$191.97
$191.97$191.97

+1.33%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5335
$2.5335$2.5335

+2.16%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19709
$0.19709$0.19709

+1.11%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000166
$0.000000000000166$0.000000000000166

+66.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$1.695440
$1.695440$1.695440

+225,958.66%

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.5400
$1.5400$1.5400

+6,060.00%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.5400
$1.5400$1.5400

+6,060.00%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000009045
$0.0000000000000000009045$0.0000000000000000009045

+3,974.32%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005866
$0.0005866$0.0005866

+713.59%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$219.92
$219.92$219.92

+142.89%

Logo de Reaxa

Reaxa

REAXA

$0.0004983
$0.0004983$0.0004983

+104.72%