Informações de preço de trillions Strategy (TSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.0001306$ 0.0001306 $ 0.0001306 Menor preço $ 0.00000603$ 0.00000603 $ 0.00000603 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de trillions Strategy (TSTR) é $0.00001081. Nas últimas 24 horas, TSTR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TSTR é $ 0.0001306, enquanto o mais baixo é $ 0.00000603.

Em termos de desempenho de curto prazo, TSTR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de trillions Strategy (TSTR)

Capitalização de mercado $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de trillions Strategy é $ 10.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TSTR é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.81K.