O que é Trench Digger (TRENCH)

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings. Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term. Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Trench Digger (TRENCH) Quanto vale hoje o Trench Digger (TRENCH)? O preço ao vivo de TRENCH em USD é 0.04874068 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TRENCH para USD? $ 0.04874068 . Confira o O preço atual de TRENCH para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Trench Digger? A capitalização de mercado de TRENCH é $ 48.74K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TRENCH? O fornecimento circulante de TRENCH é de 1.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TRENCH? TRENCH atingiu um preço máximo histórico de 0.524208 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TRENCH? TRENCH atingiu um preço minímo histórico de 0.03046267 USD . Qual é o volume de negociação de TRENCH? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TRENCH é -- USD . TRENCH vai subir ainda este ano? TRENCH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TRENCH para uma análise mais detalhada.

