Informações de preço de Trench Coin (TRENCH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.20% Alteração de Preço (1D) +8.78% Variação de Preço (7d) -6.80% Variação de Preço (7d) -6.80%

O preço em tempo real de Trench Coin (TRENCH) é --. Nas últimas 24 horas, TRENCH foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRENCH é $ 0.00225343, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRENCH variou +0.20% na última hora, +8.78% nas últimas 24 horas e -6.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Trench Coin (TRENCH)

Capitalização de mercado $ 206.44K$ 206.44K $ 206.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 206.44K$ 206.44K $ 206.44K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,961,848.855332 999,961,848.855332 999,961,848.855332

A capitalização de mercado atual de Trench Coin é $ 206.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRENCH é 999.96M, com um fornecimento total de 999961848.855332. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 206.44K.