Informações de preço de Treehouse AVAX (TAVAX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 23.54 Máximo 24h $ 24.3 Máximo histórico $ 43.51 Menor preço $ 12.16 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) -1.45% Variação de Preço (7d) -4.89%

O preço em tempo real de Treehouse AVAX (TAVAX) é $23.76. Nas últimas 24 horas, TAVAX foi negociado entre a mínima de $ 23.54 e a máxima de $ 24.3, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TAVAX é $ 43.51, enquanto o mais baixo é $ 12.16.

Em termos de desempenho de curto prazo, TAVAX variou 0.00% na última hora, -1.45% nas últimas 24 horas e -4.89% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Treehouse AVAX (TAVAX)

Capitalização de mercado $ 1.14M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.14M Fornecimento Circulante 47.83K Fornecimento total 47,831.2048605145

A capitalização de mercado atual de Treehouse AVAX é $ 1.14M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TAVAX é 47.83K, com um fornecimento total de 47831.2048605145. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.14M.