O que é Treasury Coin (TREASURY)

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here's how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards $100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault. As the treasury grows, the floor price increases. Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn't hurt, it builds the floor. It's a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn't just a token, it's a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

Recurso de Treasury Coin (TREASURY) Site oficial

Previsão de preço do Treasury Coin (em USD)

Quanto valerá Treasury Coin (TREASURY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Treasury Coin (TREASURY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Treasury Coin.

Confira a previsão de preço de Treasury Coin agora!

TREASURY para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Treasury Coin (TREASURY)

Compreender a tokenomics de Treasury Coin (TREASURY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TREASURY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Treasury Coin (TREASURY) Quanto vale hoje o Treasury Coin (TREASURY)? O preço ao vivo de TREASURY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TREASURY para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de TREASURY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Treasury Coin? A capitalização de mercado de TREASURY é $ 11.81K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TREASURY? O fornecimento circulante de TREASURY é de 995.73M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TREASURY? TREASURY atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TREASURY? TREASURY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de TREASURY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TREASURY é -- USD . TREASURY vai subir ainda este ano? TREASURY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TREASURY para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Treasury Coin (TREASURY)