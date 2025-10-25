O que é TRADESMAN (TRADIE)

TRADESMAN is a crypto currency built on the Solana blockchain. The goal of TRADESMAN is to educate other hard working blue collar men into the world of crypto to help the futures of the people who build our world brick by brick. TRADESMAN was created on the 8th September 2025 and our team is based in Sydney, Australia. TRADESMAN is a reward tax token which uses a 10% tax which is then used to distribute bitcoin to all holders, the more you hold the more rewards you will make. Our goal is to educate as many tradesman as we can into crypto and help guide their way through their crypto journey to improve the lives of those who work physically to make the world a better place. The token was launched through a launchpad called "RevShare" They allowed tokens to create a tax on the token which will then be distributed to holders so everybody wins equally!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre TRADESMAN (TRADIE) Quanto vale hoje o TRADESMAN (TRADIE)? O preço ao vivo de TRADIE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TRADIE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de TRADIE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de TRADESMAN? A capitalização de mercado de TRADIE é $ 204.50K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TRADIE? O fornecimento circulante de TRADIE é de 1.10B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TRADIE? TRADIE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TRADIE? TRADIE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de TRADIE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TRADIE é -- USD . TRADIE vai subir ainda este ano? TRADIE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TRADIE para uma análise mais detalhada.

