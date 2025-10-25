Informações de preço de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Mínimo 24h $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Máximo 24h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Máximo histórico $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Menor preço $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) é $1. Nas últimas 24 horas, PC0000023 foi negociado entre a mínima de $ 1.0 e a máxima de $ 1.0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PC0000023 é $ 1.0, enquanto o mais baixo é $ 1.0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PC0000023 variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Capitalização de mercado $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M Fornecimento Circulante 100.85M 100.85M 100.85M Fornecimento total 100,846,154.0 100,846,154.0 100,846,154.0

A capitalização de mercado atual de Tradable Singapore Fintech SSL é $ 100.85M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PC0000023 é 100.85M, com um fornecimento total de 100846154.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.85M.