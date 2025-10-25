Informações de preço de TQQQ xStock (TQQQX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 108.64 $ 108.64 $ 108.64 Mínimo 24h $ 111.4 $ 111.4 $ 111.4 Máximo 24h Mínimo 24h $ 108.64$ 108.64 $ 108.64 Máximo 24h $ 111.4$ 111.4 $ 111.4 Máximo histórico $ 111.4$ 111.4 $ 111.4 Menor preço $ 82.33$ 82.33 $ 82.33 Variação de Preço (1h) -0.07% Alteração de Preço (1D) +1.88% Variação de Preço (7d) +5.90% Variação de Preço (7d) +5.90%

O preço em tempo real de TQQQ xStock (TQQQX) é $110.7. Nas últimas 24 horas, TQQQX foi negociado entre a mínima de $ 108.64 e a máxima de $ 111.4, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TQQQX é $ 111.4, enquanto o mais baixo é $ 82.33.

Em termos de desempenho de curto prazo, TQQQX variou -0.07% na última hora, +1.88% nas últimas 24 horas e +5.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TQQQ xStock (TQQQX)

Capitalização de mercado $ 764.12K$ 764.12K $ 764.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Fornecimento Circulante 6.90K 6.90K 6.90K Fornecimento total 32,362.060232376 32,362.060232376 32,362.060232376

A capitalização de mercado atual de TQQQ xStock é $ 764.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TQQQX é 6.90K, com um fornecimento total de 32362.060232376. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.58M.