O que é Tonk Inu (TONK)

$Tonk inu - The entire ecossystem on $TON. MEME > Utility 🎯Trading bot 🚨Scanner 🆕 New tokens deployed 🤖 @tonkanalyser_bot 🌍 https://tonk.bot

Recurso de Tonk Inu (TONK) Site oficial